Re cappelletto, il bis. Tre giorni di festival

Da venerdì a domenica a Tolentino gli ingredienti saranno musica, buona tavola e re cappelletto. La Pro Loco 2.0 si prepara per la seconda edizione del Cappellettofest, con un programma più ricco e tre giorni di festival. Venerdì, alle 21.30, inaugurazione con le istituzioni comunali, l’unione nazionale Pro Loco italiane e i membri del Consorzio del cappelletto di Tolentino. Alle 22.30 concerto dei Recidivi, Vasco Rossi tribute band.

"Durante la serata gli stand gastronomici saranno aperti per degustare la nostra specialità: i cappelletti fritti", spiega l’organizzazione. Sabato si parte dal pomeriggio, alle 17 con Frolla Lab, a cura di Frolla microbiscottificio, insieme a Carlo Cartuccia per affrontare il tema dell’inclusione nel settore enogastronomico; alle 18.30 arriva la madrina del Cappellettofest, direttamente dalla Prova del Cuoco, Anna Moroni. L’ospite speciale e il cuoco-scrittore Silvano Scalzini parleranno di tradizioni culinarie marchigiane e del Belpaese, per poi passare alla Sfida per il miglior piatto di cappelletti, dove chiunque potrà partecipare presentando il proprio condimento. Sarà poi decretato il vincitore. Alle 19.30 apre lo stand gastronomico con possibilità di degustare cappelletti e panini con carne. Alle 22 concerto dei "Regina" The Real Queen Experience, a seguire dj set con Emiliano Effe. Domenica alle 10 laboratorio per bambini, che potranno imparare l’arte della pasta all’uovo. Alle 12.15 lo stand gastronomico spalanca le porte ai cappelletti del Consorzio di Tolentino. Saranno le esibizioni di Giordano Show ad intrattenere e divertire i presenti. Questa seconda edizione del festival finirà alle 17.30 con lo spettacolo del comico abruzzese Nduccio.