"Re Carlo mantenga la promessa e torni all’Abbadia di Fiastra"

"Il re Carlo d’Inghilterra mantenga la sua promessa, e torni all’Abbadia di Fiastra". A invitare sua altezza reale ricordandogli la parola data nel 1988, è il maceratese Silvano Mercuri, consigliere Anmil e testimone dell’impegno preso a suo tempo dal principe ereditario. Nel 1988 infatti l’allora principe visitò il Maceratese, soggiornando a Casa Leopardi, ammirando in modo particolare Monte San Martino e scoprendo anche l’Abbadia di Fiastra. Qui incontrò il tesoriere della Fondazione Giustiniani Bandini, Roberto Massi Gentiloni Silveri, che gli chiese di tornare a trovarlo da re. "Carlo si impegnò a farlo – racconta Mercuri – ma ironicamente disse anche che prima bisognava parlarne con sua madre, la regina Elisabetta II". Ci sono voluti un po’ di anni, ma a ottobre 2022 Carlo è salito al trono, dopo la morte della sovrana. "A dicembre del 2022 – prosegue ancora Mercuri – ho inviato una raccomandata a Buckingham Palace, per ricordare al re l’impegno preso". Da Macerata è partita la lettera, indirizzata a "His majesty the king", "e risulta che qualcuno l’abbia ritirata". Nella raccomandata, Mercuri spiega di scrivere al posto del compianto onorevole Massi, nel frattempo scomparso, per far presente il cordoglio dei maceratesi per la morte della regina nonché l’impegno preso allora nei confronti dell’amministratore della Fondazione, di cui la real casa inglese risulta anche intestataria di assistenza tutelare. "Ora che il re ha annunciato una visita in Italia ad aprile (con tappe a Ravenna, a Roma e in Vaticano, ndr) – prosegue il consigliere Anmil – sarebbe l’occasione migliore per mantenere la parola data all’epoca e tornare all’Abbadia di Fiastra. Forse la mia è un po’ una pazzia, ma non c’è niente di male nel provare a ricordare a sua altezza la visita fatta nel 1988 nel Maceratese. Sarebbe bellissimo se tornasse a trovarci, come aveva promesso".