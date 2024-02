Reading e visita con Sistema museo

Due nuovi appuntamenti organizzati da Sistema museo. Domani, alle 18.30 all’infopoint di piazza della Libertà, ci sarà "Saperi e sapori dei nostri luoghi. Il territorio si racconta", incontri a tema e degustazioni per scoprire la nostra terra. Ci sarà un reading letterario a due voci dal titolo "Le Marche e la magia delle parole": un viaggio tra leggende, storie e personaggi della regione in collaborazione con Giaconi Editore. L’ingresso è libero, la prenotazione altamente consigliata. Domenica, alle 11, torna "Al museo con tutta la famiglia", per una visita guidata del museo della Carrozza di Palazzo Buonaccorsi. La visita è compresa nel costo del biglietto per il museo (gratuito fino a 13 anni e per i possessori della card MCCult, ridotto per i residenti a Macerata). La prenotazione è altamente consigliata. Info e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 060279.