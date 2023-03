Reagire alle avversità "Lo sport mi ha donato una seconda vita"

di Lucia Gentili

"Lo sport è vita. Paradossalmente ho iniziato a praticarlo dopo essere finito in carrozzina per un incidente stradale. Mi piaceva il mare e ho cominciato a nuotare. Mi piaceva la montagna e ho provato il monosci. E sono rinato". È la storia di Adriano Macchiati, 54enne di Corridonia. Martedì scorso ha partecipato all’iniziativa ’Neve sicura’ alla Baita Solaria, nel comprensorio sciistico di Sarnano (dove è stato presentato il servizio di sicurezza e soccorso attivato alla stazione di Sassotetto e coordinato dalla questura di Macerata), alla presenza dei ragazzi dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova. La testimonianza di Adriano è stata preziosa, come tutte le volte in cui, negli anni, ha spiegato agli studenti, girando per le scuole, che la "vita è sempre e comunque un dono". Dai kart agli sci, Adriano si è distinto in più discipline. E, fino a tre anni fa, è stato un volontario dell’Unitalsi, l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, portando spesso la sua esperienza a Lourdes.

Adriano, perché lo sport le ha cambiato la vita?

"Mi ha dato proprio una seconda vita. Nel 1985 ho avuto un incidente stradale. Pur stando in carrozzina, per non chiudermi in me stesso, ho deciso di aprirmi e fare quello che magari non ero riuscito a fare prima. Ho iniziato con i kart, e la mia famiglia ha pensato: “Ci mancava pure questa!“ (sorride, ndr). Per due volte sono stato anche campione italiano nella categoria Ask. Insomma, nonostante fosse iniziato come gioco, mi sono trovato a gareggiare da professionista. Poi ho imparato a nuotare. E, da nove anni, ho scoperto l’Associazione Sci Handicap Abruzzo, Asha, grazie ad un amico; il presidente, Pietro Trozzi, è un maestro di sci in carrozzina e gira per l’Italia per insegnare a stare sul monosci".

Lei dove va a sciare?

"Nelle nostre zone a Sassotetto; sono stato anche a Madonna di Campiglio (Trento) e Roccaraso (L’Aquila). Nella provincia di Macerata credo di esserci solo io col monosci. E non ci sono maestri abilitati a questo tipo di insegnamento. Il mio sogno sarebbe rendere la montagna accessibile a tutti e basterebbero piccole cose, come ad esempio rendere l’accesso alla seggiovia più facilitato per chi ha una disabilità o prevedere una sorta di tappeto, un tapis roulant, dal parcheggio agli impianti. Io ho tanti amici che mi danno una mano, ma non tutti hanno questa fortuna". "Per me significa libertà, stare all’aria aperta, a contatto con le persone. Sono i bambini di solito che, senza timore e con curiosità, si avvicinano per chiedermi: “Perché stai lì?“".

Cosa dice ai ragazzi quando li incontra?

"Chiedo qual è la prima cosa che vedono quando arrivo: ovviamente è la carrozzina. È normale, come quando vediamo una bella donna, un bel vestito. Cerco di metterli subito a loro agio. Credo che l’autoironia mi abbia sempre aiutato molto. Racconto ai giovani le difficoltà iniziali, gli ostacoli, il dover essere costretti ad affrontare la vita, le regole e i sacrifici. Lo sport mi è servito per crescere, per stare con le persone, per condividere. La fede è stata fondamentale. E allora racconto che la vita è un dono e che nessuno si salva da solo".