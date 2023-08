Realizzazione bretella stradale, a Villa Musone basta camion

Niente più camion dentro Villa Musone entro l’anno con la realizzazione della bretella stradale a cura dell’impresa Boscarini di Belforte all’Isauro (Pesaro-Urbino) – che si è aggiudicata l’appalto indetto dal dirigente dell’ufficio tecnico Maurizio Paduano – e che collegherà la parte di Castelfidardo (dove il tracciato è già completato) con quella di Recanati con una rotatoria. La realizzazione della bretella è un intervento reso possibile grazie a un lavoro congiunto tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e Recanati e le aree delle Province di Ancona e Macerata, così come sottolineato più volte dall’assessore Francesco Fiordomo. Il tratto della bretella ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 metri e una rotatoria dal diametro di 50 metri per un costo d’intervento pari a 995mila euro, finanziato per 850mila euro dalla Regione. I restanti 145mila euro, a cui se ne erano aggiunti un paio di mesi fa ulteriori 200mila per l’aggiornamento dei prezzi delle materie prime, sono finanziati dal Comune di Recanati tramite un mutuo per gli indennizzi di esproprio e le spese tecniche. Per Villa Musone è comunque un’opera fondamentale sia per i residenti, che vedranno diminuire il traffico pesante, sia per gli imprenditori e i dipendenti delle tante aziende che hanno sede nella zona industriale che potranno finalmente superare difficoltà logistiche e gli imbottigliamenti del traffico nelle ore di punta. Per ora, però, sono tanti i disagi presenti perché dall’aprile scorso nella zona industriale di Squartabue è scattato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere di eseguire in tutta sicurezza i lavori. In previsione delle ferie, proprio per venire incontro in modo particolare ai residenti, l’impresa si è impegnata a realizzare per loro una strada provvisoria, almeno per il periodo di chiusura estiva del cantiere: si tratta di una "pista" misto cemento che permetterà di bypassare il cantiere stesso che verrà in parte ridotto. Poi con la fine di agosto si ritorna in piena attività e il cantiere si allargherà di nuovo in base all’esigenze dei lavori da realizzare.

Antonio Tubaldi