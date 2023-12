Realizzazione dell’Ipsia, c’è la firma per i lavori

Stipulato il contratto per i lavori di realizzazione dell’istituto professionale Ipsia "R. Frau", a San Ginesio. È stato sottoscritto ieri mattina, per un importo pari a 6.272.724,64 euro, tra il Comune e l’operatore economico costituito in Ati (associazione temporanea di imprese) Nefer srl e società cooperativa Cev, rappresentati dal rup (responsabile unico del procedimento) architetto Isabella Tonnarelli per il Comune, Domenico Puglisi e Alfio Caccamo per le imprese. "L’importo complessivo dell’intervento è di 8.397.670,41 euro - comunicano il sindaco Giuliano Ciabocco e l’assessore Giordano Saltari - e i tempi per l’esecuzione degli interventi sono 264 giorni dall’inizio lavori a gennaio". Con il nuovo istituto, oltre alla già avviata sezione "Meccanica, elettronica e automazione", il borgo torna ad essere "punto di riferimento formativo" grazie all’offerta di indirizzi nuovi che, insieme a quello dedicato a "Legno e arredo", vedranno protagonisti musica e strumenti musicali. Il progetto è stato sviluppato secondo le linee guida del gruppo di esperti della Abf Fondazione Andrea Bocelli. Previsti laboratori e spazi didattici innovativi, ambienti comuni di relazione e socialità per lo studio e l’approfondimento.