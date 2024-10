Realtà virtuale per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro

"Virtual safety lab", ciclo di incontri organizzato da Confartigianato e Imprendere srl sull’uso della realtà virtuale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, è un successo. Lo scopo è rafforzare le competenze di lavoratori e datori di lavoro utilizzando strumenti digitali all’avanguardia, fondamentali per migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi in cantiere. Dedicato al settore edilizia, questo corso è il primo nel suo genere in tutta la regione di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria. I partecipanti hanno potuto simulare situazioni critiche, acquisendo competenze pratiche nell’uso dei dispositivi di protezione individuale e nella gestione delle emergenze in cantiere. "Un esempio tangibile di come le tecnologie possano integrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, elevando gli standard qualitativi attraverso esperienze immersive", ha commentato Annalisa Caracini, responsabile del servizio formazione. Il prossimo incontro si terrà a Macerata il 24 ottobre.