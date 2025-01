"Reazione spropositata: fu omicidio volontario"

Sebbene già nel primo scontro Ferlazzo riusciva a colpire Alika Ogorchukwu, costringendo quest’ultimo a darsi alla fuga, lui, non pago, lo inseguiva in maniera sprezzante, stampella sulla spalla e sigaretta in bocca, per continuare a percuoterlo con la stampella e atterrarlo. Pur essendo evidente che i tentativi di difesa di Alika erano sempre più deboli (sino a essere del tutto assenti), l’imputato continuava a colpirlo alla testa prima con un pugno, poi con un cellulare e non si fermava, sino a quando non si rendeva conto che la vittima era esanime".

È un estratto delle quasi settanta pagine con cui la corte di assise di Ancona ha motivato la sentenza che conferma la condanna a 24 anni di reclusione per Filippo Ferlazzo per l’omicidio di Alika, l’ambulante nigeriano di 39 anni ucciso il 29 luglio 2022 in corso Umberto I. Secondo i giudici, "la sentenza di primo grado ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, ritenendo che l’eloquenza dei filmati consentisse di affermare che Ferlazzo, dopo aver riflettuto per pochi minuti sul presunto toccamento del braccio della fidanzata, avesse deliberatamente cercato lo scontro con la vittima per “dargli una lezione“, spropositata rispetto all’innocuo comportamento di Ogorchukwu".

I filmati delle telecamere avevano mostrato che l’ambulante si era limitato a protendere la mano verso Ferlazzo e la compagna, senza alcun contatto. "Se questo gesto – si legge nelle motivazioni – scatenava l’ira dell’imputato è da ritenersi, senza dubbio, oggettivamente futile. Ciò per la estrema sproporzione tra il medesimo e la reazione di Ferlazzo. Reazione che, peraltro, non era immediata, bensì ragionata, visto che Ferlazzo non si scagliava subito contro la vittima, ma proseguiva con la compagna per poi entrare in un negozio e, solo dopo qualche minuto, uscire alla ricerca di Alika".

La dinamica spiega secondo i giudici perché sia stato omicidio volontario e non preterintenzionale. Tra i vari passaggi, anche riferimenti alla personalità di Ferlazzo, più volte ricoverato in comunità. Le emozioni vissute dal campano al momento del fatti scaturivano sì da un sentimento di rabbia per qualcosa che lo aveva profondamente disturbato, ma "non attengono a scivolamenti che lo portano fuori dalla realtà in chiave psicotica, non è preda di un’angoscia paranoide persecutoria, delirante". Nell’interrogatorio di garanzia, Ferlazzo aveva riferito di aver cercato un chiarimento con l’ambulante e "sarebbe finita qua – disse – se lui mi avesse detto “va bene, scusa“". I giudici riportano anche le parole di alcuni testimoni, che avevano assistito alla scena:. "Smettila, smettila, lascialo stare, così lo ammazzi" aveva detto un passante rivolgendosi a Ferlazzo.

Sulle cause della morte i giudici condividono quanto sostenuto dal medico legale della procura: Alika sarebbe morto per asfissia da strozzamento con shock ipovolemico.

L’avvocato Roberta Bizzarri, che difende Ferlazzo, già lo scorso 9 ottobre, aveva annunciato la decisione di impugnare la sentenza in Cassazione, ribadendo che si era trattato di omicidio preterintenzionale. Il caso dunque finirà al vaglio della corte a Roma.

Chiara Marinelli