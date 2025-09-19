Rebecca Scipioni morta a 1 anno dopo l’incidente in auto

Recanati, 19 settembre 2025 – Quando era stata ricoverata, le sue condizioni non erano disperate. Ma si sono aggravate nel corso delle ore, delle poche giornate intercorse da quel brutto incidente dove è rimasta coinvolta. Rebecca Scipioni non ce l’ha fatta. Aveva solo un anno. Sabato scorso era con la famiglia a Recanati, ma in via Nazario Sauro l’auto era finita fuori strada, per cause ancora da chiarire.

È passata una manciata di giorni e la piccola è peggiorata. Ieri purtroppo ne è stato constatato il decesso. Loreto è in lutto, si sono costituiti diversi gruppi di preghiera in attesa del funerale. La sua morte è troppo difficile da accettare per la comunità. La mamma Ilaria e il babbo Emanuele, con la sorellina Bianca, sono chiusi nel più totale sconforto. “Angioletto nostro proteggici da lassù. La nostra piccola è salita in cielo”: così hanno annunciato la data del funerale, che si terrà domani alle 10 nella chiesa Sant’Anna della Stazione. Devastati anche nonni e zii. A loro l’abbraccio della città e non solo. Hanno pregato fino all’ultimo, non volevano credere a quanto stava accadendo. Sono stati momenti di grande apprensione in quel tardo pomeriggio, attorno alle 18.30. Nello scontro sarebbero state coinvolte due auto.

Ad avere la peggio quella su cui viaggiava la sua famiglia. Con lei c’erano mamma e papà, 37 anni. La loro auto è finita contro un albero, per cause in fase di accertamento. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La bambina, considerata la dinamica dell’accaduto e per via della sua giovanissima età, era stata portata all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona ma pare che nulla, appunto, facesse presagire la più tragica delle eventualità. Il padre, che era al volante, era stato portato all’ospedale di Civitanova per gli accertamenti necessari, mentre la madre aveva rifiutato il ricovero dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale del 118.

Ora le indagini sono in corso, sotto la direzione della procura di Macerata, per chiarire come siano andate le cose.