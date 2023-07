Rebus alloggi, 200 posti in arrivo "Ma aspettiamo l’ok del ministero"

di Chiara Gabrielli

"Un impegno per gli alloggi? Il nostro sforzo è enorme, il lavoro che c’è dietro immenso. Abbiamo preso e aperto l’ex hotel Claudiani per 90 posti letto, aperto anche il collegio Montessori, in pieno centro storico, per altri 70 posti. Abbiamo presentato ben sei progetti per le Marche, di cui due proprio su Macerata, ma siamo ancora in attesa della risposta del ministero". Così Maura Magrini, presidente dell’Erdis (ente regionale per il diritto allo studio): ieri sulle pagine del Carlino il rettore di Unimc, John McCourt, ha sollevato il problema della scarsità di collegamenti e di strutture residenziali in città destinate agli studenti universitari e ha rivolto un appello sia sul fronte trasporti che alloggi, chiamando in causa Apm ed Erdis.

McCourt ha infatti spiegato che negli ultimi sette mesi con l’ex hotel Claudiani e il piccolo albergo La Piaggia sono stati aggiunti 110 posti. "Sono tutti strapieni, naturalmente – aveva sottolineato il rettore –. Chiederemo anche all’Erdis di impegnarsi in questo senso. Il governo mette a disposizione dei fondi, ma i posti spesso devono essere realizzati in tempi impossibili, per questo abbiamo preso strutture già funzionanti. Se vogliamo far crescere il parco residenziale, a livello governativo e regionale, però, devono darci tempistiche più ampie. Stiamo lavorando anche con privati per aprire strutture in centro storico". "Su Macerata, l’Erdis ha investito moltissimo – riprende Magrini –, con uno sforzo immane. In due anni e mezzo, abbiamo fatto tantissimo, come cda abbiamo dato risposte immediate ogni volta che è stato possibile. Basta pensare all’ex hotel Claudiani, subito aperto e fruibile, al Montessori, sempre in centro, al Bartolo da Sassoferrato (in viale Don Bosco)". I prossimi passi: "Stiamo aspettando un riscontro da parte del ministero per i progetti presentati col bando 2021 e relativi all’ex Convento delle Monachette, anche questo in centro, una struttura che conterà circa 90 posti, e al collegio dei Sibillini, sempre dentro le mura, per circa 50 posti". Per le ex Monachette, si prevede un intervento di sistemazione complesso e importante, quindi i tempi non saranno strettissimi, mentre per il collegio dei Sibillini sono richiesti lavori meno invasivi, quindi si andrà più velocemente. Tra questi due e il Bartolo da Sassoferrato (per il quale i lavori sono praticamente terminati) si potranno contare circa 200 posti letto in più rispetto a ora. "In tutto, sul territorio regionale, abbiamo presentato sei progetti, un numero importante, attendiamo solo l’ok del ministero: i due di Macerata, appunto, l’ex casa di riposo Sant’Arcangelo di Fano, e, ancora due alberghi ad Urbino e il restauro dello studentato in vicolo della Serpe ad Ancona, oltre alla nostra compartecipazione per progetti presentati da Unicam a Camerino".

"Dietro ogni piano presentato – spiega Magrini – c’è un lavoro immane. Basta pensare agli accertamenti svolti per le ex Monachette di Macerata, con lo studio di fattibilità a livello tecnico, economico e amministrativo. Saremmo contenti se il ministero ci rispondesse, così daremmo respiro a tutte le Marche". Intanto, sono online i nuovi bandi per il diritto allo studio 2023-2024. Sul sito www.erdis.it è attiva la nuova procedura per compilare la domanda relativa a borse di studio, alloggi o mensa.