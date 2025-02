Rebus fondi e cantieri. Il Pd: serve più chiarezza

"Questa amministrazione non vede le problematiche della cittadinanza, che ogni giorno deve confrontarsi con i cantieri che spuntano ormai come funghi in ogni angolo di Macerata". Il Partito Democratico denuncia i disagi di tanti cittadini per via dei cantieri che "nascono e non finiscono mai". "È irrisolta la questione della scalinata tra via Ettore Ricci (nella foto) e viale Carradori, con il cantiere fermo a causa di fondi che non riescono ad arrivare né dal governo, né dalla Regione – incalza il Partito Democratico –, in cui sarà il Comune a dover impegnare, con tempi imprecisati, l’intera somma dei lavori; l’altra questione riguarda la chiusura della traversa di corso Cavour, via XXIV maggio, non più trafficabile addirittura per un anno, come sempre senza preavvisare gli interessati, residenti o negozianti. In più c’è via dei Velini venne chiusa senza preavviso, con tutti i danni economici conseguenti per le attività".

"Prendiamo ad esempio la situazione in essere tra corso Cavour e piazza Garibaldi – si legge nella nota dei dem –, il sottopassaggio è quasi interamente off limits per i futuri ascensori, la cui funzione poteva essere svolta semplicemente da una viabilità diversa per la piazza, senza stravolgere l’area. Noi ci chiediamo come si può governare una città senza tenere in conto le persone, come si può limitare pesantemente una delle due arterie più importanti di ingresso alla città senza nessuna comunicazione, senza un minimo di confronto con chi la zona la vive e ci lavora quotidianamente. Ma forse non dovremmo stupirci, perché sull’altare dell’imminente annata elettorale si sono chiusi anche i giardini Diaz fino a maggio, in piena stagione primaverile".

Secondo il Pd "le difficoltà quotidiane dei cittadini per la mancanza di coordinamento dei lavori e di capacità organizzativa rispetto alla compensazione dei disagi conseguenti si protrae fino alle frazioni; qualcuno di questa amministrazione ha mai pensato di farsene carico? All’assessore Marchiori vengono chieste risposte da mesi".