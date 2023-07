Rebus liste d’attesa Prestazioni aggiuntive per smaltire l’arretrato Ecco il piano dell’Ast

di Franco Veroli

Sicuramente non risolverà il problema, che rappresenta una delle più serie criticità del sistema sanitario. Tuttavia mettere in campo, per il secondo semestre di quest’anno, 125 prestazioni ambulatoriali aggiuntive con lo specifico obiettivo di ridurre le liste d’attesa è una buona notizia. E’ quanto deciso dalla direzione dell’Ast 3 di Macerata, utilizzando risorse residue del cosiddetto Fondo Balduzzi (poco meno di 73mila euro), in rapporto alla disponibilità dei professionisti interessati. Anche in questo caso l’organizzazione delle sedute è differenziata: "B" (Breve), entro 10 giorni, per prima visita riferita ad una prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona la prognosi o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità; "D" (Differibile), per procedura di prima diagnosi da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali; "P"(Programmata), per prestazioni programmate. A fare la parte del leone è Macerata, con 104 prestazioni in più: 87 in ospedale e 17 nella sede del Distretto. Ecco il piano in dettaglio. Ospedale di Macerata: prima visita ortopedica: otto sedute, secondo e terzo mercoledì del mese, dalle 9.30 alle 13.30; ecocolordoppler venoso arti inferiori, eococolordoppler arterioso arti inferiori, ecolocolordoppler Tsa, otto sedute, il giovedì dalle 15 alle 19; prima visita ginecologica e prima visita ostetrica, 15 sedute, il martedì, dalle 14 alle 19; prima visita urologica, 8 sedute, il lunedì, dalle 14 alle 18; risonanza magnetica senza mezzo di contrasto, 10 sedute il secondo venerdì del mese, dalle 14.30 alle 19.30; mammografia più eco, 12 sedute, il primo e terzo giovedì del mese, dalle 8.30 alle 12.30; eco addome, tiroide, collo, muscolo tendinea, 12 sedute, il mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30; risonanza magnetica encefalo, 6 sedute il sabato, dalle 14.30 alle 19.30 e risonanza magnetica lombo – sacrale senza mezzo di contrasto, 2 sedute il sabato, dalle 14.30 alle 19.30; ecodoppler, 6 sedute, il secondo mercoledì del mese dalle 15 alle 18. Distretto di Macerata: uroflussometrie, 17 sedute, il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.20.

Ospedale di Civitanova: ecografia addome, mammaria bilaterale, tiroidea: 6 sedute, il venerdì, dalle 14.30 alle 16.30; prima visita ortopedica, il terzo giovedì del mese, dalle 14.30 alle 19. Ospedale di Matelica: prima visita urologica, cateterismo vescicale, cateterizzazione ureterale, il martedì (in ordine: dalle 14.30 alle 15.30, dalle 15.30 alle 16 e dalle 16 alle 18). Secondo Eurispes, se non si inverte l’attuale tendenza, oltre un terzo degli italiani sarà costretto a non curarsi causa indisponibilità strutture e lunghe liste di attesa. Federconsumatori Marche ha inviato specifiche richieste ai direttori generali delle Ast, e per conoscenza al garante della trasparenza (difensore civico), per avere accesso agli atti e conoscere la reale situazione dei tempi di attesa per ogni provincia della regione.