Rebus parcheggi in centro storico. Arrivano nuovi posti per i residenti

Dopo viale Trieste, nuovi parcheggi riservati ai residenti del centro storico anche in piazza della Libertà e in piazza Vittorio Veneto. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per andare incontro alle richieste di chi vive dentro le mura, alle prese negli ultimi mesi con grossi problemi legati alla sosta, visto che la cronica mancanza di spazi in centro storico è stata aggravata dal moltiplicarsi di cantieri legati ai vari bonus edilizi e alla ricostruzione post terremoto.

Il piano varato dalla giunta (e sollecitato nelle scorse settimane anche dalla Lega) prevede che in piazza Vittorio Veneto vengano ricavati sei posti gialli sul lato davanti al bar, mentre i sei posti rimanenti nell’altro lato del porticato rimarranno blu, a pagamento con il parcometro. In piazza della Libertà, invece, saranno ricavati quattro spazi di sosta riservati ai residenti: anche questi passeranno da blu a gialli. Questa scelta è il compromesso tra le rivendicazioni dei residenti e le resistenze dei commercianti, che spingevano per mantenere i posti blu.

Novità anche per il parcheggio Sferisterio, dove ai residenti in possesso dei permessi per le zona A, A+PArk e F sarà preclusa la sosta all’interno della struttura: si potrà lasciare l’auto solo negli stalli blu a raso all’esterno del parcheggio coperto, su un solo lato di via Paladini. Nel tratto di viale Trieste tra il Convitto e viale Don Bosco, dove le novità sono già entrate in vigore, sono stati riservati 27 stalli ai residenti Zona A, mentre restano venti posti con il disco orario nei giorni feriali dalle 8 alle 20. Ci sono poi otto stalli con possibilità di parcheggio libero.

Visto che l’introduzione dei posti gialli andrà a erodere gli incassi dell’Apm, società che gestisce i parcheggi a pagamento, il Comune si è impegnato a prevedere "una congrua forma di compensazione" nei confronti della muncipalizzata. "A fronte dei posti auto sottratti al potenziale introito anche in ragione della riserva alla sosta nei confronti dei residenti – scrive l’amministrazione –, sarà riversato all’azienda il corrispondente ammontare versato al Comune per i permessi di sosta zona A e A+Park".