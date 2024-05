Rebus per la nuova discarica: "A breve avremo la lista dei siti"

Poco più di un mese fa il comitato "Corridonia Green No Discarica" aveva messo in evidenza la fase di immobilismo riguardo alla decisione sul sito che ospiterà il nuovo impianto provinciale di smaltimento rifiuti, con gli annessi costi extra a carico di famiglie e delle aziende, nonostante la raccolta differenziata. Inoltre, già lo scorso 2 febbraio proprio il comitato aveva protocollato ai sindaci, presidenti e capigruppo consiliari dei comuni di Corridonia e Monte San Giusto una richiesta di incontro con lo scopo di discutere i criteri per la selezione del sito della discarica da proporre all’Ata 3. "Considerata la riunione dell’Ata 3 del 23 aprile e il cambiamento di alcuni scenari – ha illustrato il presidente del comitato Andrea Germondari –, abbiamo di recente incontrato l’amministrazione comunale di Corridonia, alla presenza della sindaca Giuliana Giampaoli e della sua vice Nelia Calvigioni –. L’iniziale proposta dell’Ata 3 di votare dei criteri per la scelta del sito, una volta giunti nella terza fase finale, al momento è stata scartata. Ci è stato riferito che, a conclusione della prima fase verso metà maggio, il gruppo di lavoro dell’Università di Ancona fornirà la lista dei siti da analizzare nella seconda fase e queste aree verranno studiate con un’analisi multifattoriale che sarrà illustrata nella futura assemblea Ata 3". Sempre sul tema, il comitato aveva nel frattempo contattato il gruppo di lavoro dell’Università di Ancona ed inviato loro le rispettive osservazioni contrarie relative ai potenziali siti dove ubicare la discarica (a Corridonia figurano Pacigliano, Bore Chienti e Cigliano-Montecavallo) ancora in ballo nella fase di valutazione, in più, era stata avanzata una richiesta all’Ata 3 e a tutti i primi cittadini di sostituirsi ai comuni inadempienti per l’invio delle osservazioni e delle integrazioni. Decisi poi i futuri passi da compiere, soprattutto mirati a stabilire i criteri da usare in assemblea Ata 3 una volta definita la rosa finale. "Abbiamo inoltre sollecitato il Comune di Corridonia a fornirci una risposta alla richiesta, protocollata a gennaio, di conoscere se il vincolo di vicinanza al centro abitato sia stato rispettato per i potenziali siti individuati – ha sottolineato Germondari –. Rimaniamo in attesa di poter incontrare l’amministrazione di Monte San Giusto e di conoscere il rapporto dell’Università di Ancona per poter fare le nostre prossime mosse".