Rebus rifiuti a Montarice. Accordo con Montefano

Un passo importante per facilitare la raccolta dei rifiuti a Montefiore, frazione di Recanati. La giunta comunale, infatti, ha deliberato la stipula di una convenzione con il Comune di Montefano e con Cosmari, per consentire ai residenti della frazione di utilizzare l’isola ecologica di Montefano. Fino ad oggi, gli abitanti di Montefiore erano costretti a recarsi all’isola ecologica di via Volponi, nella zona industriale Squartabue, più lontana e meno accessibile. Grazie alla nuova convenzione, che entrerà in vigore il primo gennaio, il conferimento dei rifiuti diventerà più comodo e rapido, riducendo anche il rischio di abbandono improprio sul territorio.

"Grazie a questo accordo, le utenze domestiche e non domestiche di Montefiore non dovranno più percorrere lunghe distanze per smaltire i rifiuti solidi – ha spiegato l’assessore Sabrina Bertini –. Il provvedimento era atteso da tempo e rappresenta un passo avanti per garantire un servizio più efficiente e responsabile sul territorio. Lavoriamo in sinergia con il Comune di Montefano e Cosmari per offrire ai cittadini un utilizzo ottimale dei servizi".

La convenzione riguarda tutta la frazione di Montefiore e le vie Alfredo Cartocci Bartolomei, via Benedetto Gurini, via Ezra Pound, via Federico Alessandrini, via Luigi Flamini, via Oreste Mosca e via Pietro Ghergo, per un totale di 282 utenze recanatesi. Gli accessi saranno regolati da appositi elenchi stilati dai Comuni interessati e sarà necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza al momento del conferimento. Considerata l’impossibilità di separare fisicamente i rifiuti dei due Comuni, i riparti economici e i quantitativi di rifiuti saranno calcolati sulla base del numero di utenze effettivamente autorizzate all’accesso.

Antonio Tubaldi