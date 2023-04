Rebus scuole: la preside del Galilei: "Più iscritti, urgente trovare spazi"

di Chiara Gabrielli

"La priorità non è tanto riunificare la scuola, ma trovare spazi per le nuove classi. Il problema è urgente, entro settembre serve una soluzione. Se poi ciò comporterà anche una sede unica, ben venga, ma ora la necessità è di avere subito a disposizione nuovi spazi, la nostra scuola continua a crescere". Rebus scuole superiori, la parola alla preside del liceo scientifico Galilei, Roberta Ciampechini: la Provincia si sta muovendo, tramite incontri con i dirigenti scolastici, per risolvere il problema della carenza di spazi negli istituti, con l’obiettivo, tra gli altri, di riunificare lo Scientifico, diviso in due sedi (la centrale di via Manzoni e la succursale di Palazzo degli Studi in centro storico), da moltissimi anni ormai. L’ipotesi è di spostare il Galilei, tutto intero, nella sede dell’Ite Gentili (Ragioneria) di via Cioci, Ragioneria a sua volta andrebbe al posto dello Scientifico al Manzoni, mentre il Linguistico traslocherebbe in centro. Il Galilei, peraltro, vedrà un nuovo aumento di iscritti l’anno prossimo. "Siamo nelle mani dell’amministrazione provinciale – chiarisce Ciampechini –. La scuola è in forte aumento, dai 900 studenti del corrente anno ai 973 dal prossimo settembre". Si prevedono quindi tre o quattro classi in più da aggiungere, ma gli spazi in entrambi le sedi sono saturi. A meno che non si vadano a liberare locali in uso alla Provincia a Palazzo degli Studi. "Fino a tre anni fa le classi prime erano sette – spiega Ciampechini –, negli ultimi due anni sono passate a otto e ora saliranno a nove, di cui cinque di ordinamento e quattro di scienze applicate, e queste ultime determinano la necessità di avere laboratori ad hoc". Certo è che "la sede centrale risulterà insufficiente a ospitare le nuove classi prime. Per ciò ho dovuto inoltrare all’amministrazione provinciale la richiesta di nuovi spazi. La paura infatti è di essere distribuiti non più tra due, ma tre sedi, questo sarebbe improponibile. Già l’essere divisi in due ha causato tanti sacrifici. Ho fiducia nell’amministrazione provinciale, che si è fatta carico della nostra problematica – prosegue Ciampechini –, entro settembre ci metterà a disposizione spazi idonei e necessari a ospitare i nuovi iscritti e a soddisfare le esigenze di un’utenza che chiede sempre più di accedere al liceo scientifico. Finora ci siamo stretti, anche formando classi numerose, ma con questo nuovo incremento alle porte bisogna trovare spazi più ampi, è inevitabile. Una sede unica sarebbe un bene, certo".

Si rischia di fare tanta fatica per niente? Non si potrebbe aspettare che sia costruita la nuova scuola di cui tanto si parla con gli 8 milioni del Pnrr o spingere per creare nuovi spazi destinati alla didattica a Palazzo degli Studi? Il punto è che lo Scientifico non ha più tempo: qualsiasi sia la soluzione va trovata entro qualche mese. A breve, la Provincia farà un sopralluogo allo Scientifico per una veirfica approfondita degli spazi.