Recanatese, aria di vigilia in vista della gara di Ancona. Oggi la risonanza per Ghio

Si respira la classica atmosfera di vigilia in casa Recanatese e non solo perché incombe il derby di Ancona, con tutto quello che comporta. Si attendono infatti i responsi medici dopo gli infortuni di Re e Ghio, ma se per l’esterno offensivo si è sostanzialmente già appurata la diagnosi con la rottura del legamento crociato (tra l’altro al ginocchio operato due anni fa), per il difensore ci sono delle speranze per un recupero in tempi ragionevoli, auspicando quindi che non vi sia alcun interessamento al "collaterale". Un pizzico ma soltanto un pizzico di ottimismo deriva dal fatto che il ventenne centrale ex Virtus Entella sembra in condizioni decisamente migliori rispetto a qualche settimana fa: ha ripreso a camminare regolarmente e i classici dolori che si avvertono in queste fattispecie sembrano attenuati. Stamane si sottoporrà alla definitiva risonanza e incrociando le dita si cercherà di conoscere in anteprima la situazione. Da questo responso dipenderanno le prossime mosse di mercato della società. Non dimentichiamo anche i seri guai fisici con cui debbono fare ancora i conti Beruschi e Moruzzi, e il fatto che Chiarella solo in questa settimana ha ripreso a lavorare con il gruppo e, almeno part-time, potrebbe essere disponibile per il match del "Del Conero". Quando tutto sembra congiurare contro è il momento di tirare fuori gli artigli ed è quello che sono chiamati a fare i giallorossi dopo la debacle contro il San Marino. Resa nota infine la designazione arbitrale: a dirigere la gara Ibrahim Rashed della sezione di Imola, assistenti Dario Lorenzon di Treviso e Grigore Gherela di Portogruaro.

Andrea Verdolini