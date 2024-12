Recanatese-Civitanovese: sfida decisiva in zona playout con assenze pesanti

"Non capisco come la Recanatese possa stazionare in quella parte di classifica avendo a disposizione giocatori così forti. Batterli sarà dura, ma sul sintetico siamo soliti esprimerci bene". Così Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, in vista della trasferta che i rossoblù affronteranno domani sul campo della Recanatese.

La partita si terrà alle 14.30 allo stadio Tubaldi. Sarà a pieno titolo un match salvezza, infatti entrambe le formazioni si trovano in zona playout, con i rossoblù sopra di appena un punto rispetto ai leopardiani.

"Non si tratterà – afferma Cicchi – soltanto di uno scontro diretto per la salvezza: il risultato inciderà anche sul morale. La Recanatese? Certo, la doppia assenza nel corso del torneo di Sbaffo e Melchiorri ha inciso nella stagione, tuttavia dispongono di una coppia formidabile a centrocampo, costituita da Alfieri e Raparo. Ho avuto quest’ultimo alla Folgore Falerone e insieme abbiamo vinto un campionato. È un ragazzo eccezionale. Poi c’è Stefano Spagna, che ha sempre fatto ottime cose. Rivederlo ci fa piacere, speriamo che faccia il bravo".

I rossoblù ritroveranno il terzino Valentin Franco, però dovranno fare a meno dell’attaccante Bevilacqua, squalificato. Oltre a Sbaffo e Melchiorri, la formazione giallorossa sarà priva anche del perno difensivo Bellusci. "Si tratta di un calciatore fortissimo – aggiunge –. La sua è una assenza pesante, ma fa il pari con quella nostra di Bevilacqua, un interprete offensivo molto importante per noi.

L’ultima volta in cui abbiamo giocato su quel campo è stato circa un anno fa. Vincemmo contro il Montefano. Ho le sensazione che sui terreni in sintetico ci esprimiamo meglio. E in generale fuori casa facciamo meglio. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza".

Civitanovese che tuttavia deve riscattare la prestazione poco brillante dell’ultimo turno, quando non è riuscita ad andare oltre il pari con la Fermana. "Contro i gialloblù è stata una prova mediocre, ma in settimana i ragazzi hanno lavorato bene. L’allenatore saprà scegliere il miglior organico. Il mercato? Aspettiamo questa partita per dire l’ultima parola. Poi, con il presidente e l’allenatore stiamo analizzando qualche profilo".

Per i tifosi ospiti obbligatoria la prevendita su "Vivaticket.com" alla tabaccheria Frenquelli.

Francesco Rossetti