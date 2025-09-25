Recanatese, D’Angelo non basta. Terza vittoria di fila per L’Aquila

2

RECANATESE

(3-4-1-2): Michielin 6; Tavcar 6, Brunetti 5,5, Scognamiglio 6; Cioffredi 6,5, Buchel 7, Zampa 6,5 (47’st Corigliano sv), Trifelli 6,5 (42’st Lombardi sv); Banegas 5,5 (34’st Ndoye sv); Sparacello 7 (43’st Mantini sv), Di Renzo 7,5. All. Pochesci 6.

RECANATESE (4-2-3-1): Fioravanti 5,5; Giusti, 6 Ghio 5,5 (50’pt Cocino 6), Fiumanò 5,5, Mordini 5,5; Ferro 6, Domizi 5 (1’st Carano 6); Re 7 (28’st Capanni 6), D’Angelo 7, Pesaresi 5 (35’st Ciccanti sv); Lovotti 5,5 (1’st Pierfederici 5,5). All. Savini 6.

Arbitro: Bassetti di Lucca 5,5.

Reti: 16’ Di Renzo, 34’ D’Angelo, 44’ Sparacello.

Note: ammoniti Savini (all.), Pochesci (all.), Ferro, Mordini, Lovotti, Zampa, Buchel, Giusti, Trifelli. Recupero: 2’ - 4’. Spettatori: 1.600 circa (15 ospiti).

La Recanatese getta il cuore oltre l’ostacolo ma esce a mani vuote dal Gran Sasso d’Italia. L’Aquila impone la superiorità tecnica e di campo e con un 2-1, maturato tutto nel primo tempo, porta a casa l’intero bottino. I ragazzi di Savini tornano dunque a casa a mani vuote nel turno infrasettimanale del campionato di serie D.

Arriva la terza vittoria consecutiva per gli uomini di Pochesci che già al 16’ passano in vantaggio con bomber Di Renzo, deviazione decisiva con la coscia sul cross di Cioffredi. Con il passare dei minuti cresce la Recanatese, sale in cattedra Re. Prima ci prova con una conclusione da fuori, poi al 34’ con una sgroppata inventa l’assist per il gol di D’Angelo, tocco morbido a scavalcare il portiere e momentaneo 1-1. Pareggio che dura appena dieci minuti, prima di rientrare negli spogliatoi L’Aquila trova il nuovo e definitivo vantaggio sull’asse Di Renzo-Sparacello, quest’ultimo servito dal compagno non sbaglia, mettendo a segno la rete che vale i tre punti.

Nella ripresa da una parte L’Aquila prova a chiuderla, la Recanatese difende e riparte ma non segna e al triplice fischio è festa rossoblù.

Per la Recanatese, dunque, arriva solo un punto in due partite, dopo il pareggio di domenica scorsa in casa contro il Termoli. I giallorossi di mister Savini restano così fermi a quattro punti dopo quattro partite, una situazione di classifica non proprio tranquilla. Domenica si torna in campo alle 15: al Tubaldi di Recanati arriva il San Marino Calcio, fanalino di coda del girone F di serie D assieme al Castelfidardo, con zero punti. Per i ragazzi di Savini un’occasione per rimettersi subito in carreggiata dopo la sconfitta di ieri in terra abruzzese.

