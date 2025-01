Recanatese, febbre da grande evento. Bilò: "Contro la Samb daremo il massimo"

Si respira nell’ambiente l’aria tipica della vigilia del "grande evento". Ci sono molteplici motivi per rendere tale Recanatese-Samb di dopodomani, a partire ovviamente dai 507 biglietti per i tifosi ospiti bruciati con tempistiche da record. Nessuna sorpresa, comunque, considerando che il calore e la vicinanza dei supporters rossoblù sono arcinoti, tanto più ora con la squadra che viaggia a vele spiegate con un’andatura senza eguali in questa categoria. Si sta mobilitando, nel suo piccolo, anche la galassia giallorossa e non hanno volute essere da meno le ragazze della compagine femminile che, diligentemente, si sono mosse in anticipo accaparrandosi il prezioso tagliando. Per i ritardatari, comunque, non essendo prevista la prevendita on-line, è possibile recarsi in sede, allo stadio Tubaldi, sia oggi dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18 che domani dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30. In extremis si può provvedere anche domenica, dalle 10,30 alle 12,30 con gli unici esclusi che sono, chiaramente, i residenti delle province di Ascoli Piceno e Fermo (quest’ultima… novità dell’ultim’ora).

Come anticipato, le problematiche per Lorenzo Bilò non mancano tra lungodegenti, infortunati dell’ultim’ora ed influenze da smaltire ma la fiducia, supportata dai recenti risultati, non manca: "Abbiamo indubbiamente approcciato questa settimana con qualche difficoltà che stiamo cercando di superare giorno dopo giorno. Non avremo certamente D’Angelo, oltre a Sbaffo, ma per certi aspetti siamo avvezzi a queste situazioni. I nostri avversari? La loro classifica parla molto chiaro ed è una squadra dai valori importanti. Dico però che noi abbiamo le nostre caratteristiche che non snatureremo nemmeno in questa occasione. Nonostante gli acciacchi siamo in salute e cercheremo di dare il massimo per vendere cara la pelle". C’è, tra le altre cose, anche un’imbattibilità da difendere con la sua gestione che dura ormai da più di due mesi: "E’ uno stimolo ulteriore ma il fatto più rilevante è la progressione che questa squadra sta compiendo grazie al lavoro quotidiano ed è un percorso che riguarda tutti gli aspetti, da quello tecnico-tattico a quello mentale. Un gruppo che sta andando oltre ogni ostacolo e questa è indubbiamente una base importante per programmare il futuro". Ci sarà, comunque, tempo e modo per pensarci visto che ora occorre esclusivamente concentrarsi sul presente e contro una squadra che ha vinto 13 partite su 18, è imbattuta in trasferta e che ha segnato 35 reti (quindi con la media di quasi 2 gol a gara) c’è poco da scherzare.

Andrea Verdolini