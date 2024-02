Recanatese, la rivoluzione è servita. In giallorosso Rizzo, Allievi e Mazia

Sono state ore frenetiche, quasi convulse quelle che hanno preceduto il gong della chiusura della sessione invernale del mercato. In un contesto, per mille motivi, mai così complesso il dt Cianni ha fatto di necessità virtù operando un paio di scambi. Anzitutto è stato perfezionato con la Turris l’accordo che riguarda Rizzo e Ricci. Il 34enne nato a Bibbiena, lascia il club giallorosso dopo aver collezionato 16 presenze nelle quali ha offerto un rendimento altalenante e comunque non all’altezza di un pedigree comunque prestigioso. Negli ultimi giorni, dopo alcune valutazioni, gli era stato chiaramente comunicato che non rientrava più nei piani tecnici dello staff e si è allenato a parte in compagnia di altri due compagni ed il divorzio è stato praticamente inevitabile. Alla corte di Pagliari arriva invece Francesco Rizzo, difensore classe 1998, campano di Castelvetere sul Calore che può comunque vantare, sin qui, una carriera di tutto rispetto. Cresciuto nella Primavera dell’Avellino ha esordito, tra i professionisti, a Gozzano, dov’è rimasto per due stagioni prima di trasferirsi alla Nocerina. Successivamente ha indossato le casacche di Sorrento ed Alessandria prima di accettare le proposte da Torre del Greco dove in verità, ad inizio campionato, non era in "lista", poi ha totalizzato 42 minuti complessivi in campo con 3 apparizioni. L’altra intesa è stata raggiunta con il Rimini: in Romagna approda Gabriele Quacquarelli il quale ha firmato con il sodalizio biancorosso un contratto di apprendistato sino al prossimo mese di giugno. Se ne va uno dei protagonisti della storica cavalcata del 21-22 che si concluse con la promozione tra i professionisti. In quest’annata agonistica 13 presenze e nel recupero di Gubbio la netta sensazione che la sua esperienza sul Colle dell’Infinito fosse giunta purtroppo al capolinea. Arriva a titolo definitivo l’esperto difensore Nicholas Allievi, finito fuori lista con il suo agente che, ovviamente, ha provveduto a cercargli una sistemazione. Varesino, 32 anni, porta con sé un bagaglio di 252 partite, tutte disputate tra i professionisti e tra l’altro con squadre di grosso lignaggio come possono essere FeralpiSalò, Juve Stabia (a Castellammare è rimasto cinque anni), Como e Cesena. A Rimini l’allenatore Gabriel Raimondi non lo riteneva funzionale al progetto e così è maturata una scelta che, a settembre, destò qualche sorpresa. Sia per Rizzo che per Allievi vale un po’ lo stesso discorso: occorrerà vagliare le loro condizioni ma di certo si punta sulla voglia di riscatto. Infine ha firmato anche il baby Andrea Mazia, attaccante classe 2004 che, dopo tutta la trafila nel vivaio del Bologna è approdato al Brindisi con tanta panchina, otto presenze e nessuna rete.