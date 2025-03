Recanatese, la vigilia del derby. Raparo: "Concentrati e umili"

Anche se l’espressione è sempre quella dell’eterno ragazzo, Marco Raparo è ben avviato sulla strada delle 34 candeline e la cosa provoca indubbiamente un pizzico di turbamento in chi ricorda gli esordi tra i professionisti, nella memorabile Sangiustese di patron Pantanetti. Ora, il centrocampista di Montegranaro, è il senatore della Recanatese in cui milita da sette stagioni e, verrebbe da dire, che stagioni, nelle quali ha vissuto (quasi) tutto ed il contrario di tutto, sempre però con spirito collaborativo e costruttivo, tanto da essere, giustamente, considerato un pilastro dello spogliatoio.

Raparo, cosa si sente di dire anzitutto ai tifosi, un po’ scoraggiati e delusi per un campionato che doveva avere altre prospettive?

"La Recanatese, per certi aspetti, si era anche abituata troppo bene, venendo da anni importanti in Serie D e dall’approdo in C con la disputa dei playoff. È arrivata la retrocessione molto amara ma non deve mancare l’entusiasmo e sbagliare atteggiamento. Si percepisce all’esterno qualche malumore ma noi siamo concentrati, vogliamo raggiungere i risultati e soprattutto centrare l’obiettivo che è quello di salvarsi il prima possibile, facendo delle grandi prestazioni".

Domani arriva l’Ancona: al di là che si tratta di un derby è una partita delicatissima.

"Affrontiamo una squadra importante: noi veniamo da una sconfitta immeritata in una gara nella quale abbiamo creato tanto e subito 4 gol sui quali ci sarebbe molto da dire. Siamo consapevoli che ci aspetta una battaglia, ma siamo pronti a scendere in campo cercando la vittoria".

La tradizione recente con i dorici parla chiaro: il fattore campo ha sempre fatto la differenza almeno negli ultimi anni.

"Il passato rimane passato e dobbiamo invece pensare al presente, dico soltanto che stiamo lavorando bene e dobbiamo fare in modo che in campo si concretizzi quanto facciamo in settimana".

C’è una stagione da salvare, nel contesto di una classifica che è ritornata ad essere complicata.

"Ogni stagione fa storia a sé. Abbiamo cambiato tante pedine e ci sono stati degli infortuni iniziali che ci hanno penalizzato tantissimo, ma non bisogna demoralizzarsi e continuare il percorso con entusiasmo ed umiltà, lavorando sodo e con i consueti sacrifici".

Resa nota la designazione arbitrale: il direttore di gara sarà Marco Schmid di Rovereto (una quarantina le partite al suo attivo in categoria).