"Recanatese, vittoria che ci dà ossigeno"

Un derby vinto in rimonta al 95’ contro l’Ancona, dopo una gara combattuta e palpitante, è comunque un "capitolo" da ricordare, anche per gli spettatori che non hanno avuto modo di annoiarsi nemmeno per un attimo. Complici anche due calci di rigore, entrambi tirati da Massimo D’Angelo, con esiti diversi. Dopo il primo, neutralizzato dal portiere lituano dell’Ancona, ha voluto fortemente riprovarci: "Premettendo che le cose le sbaglia chi le fa, sentivo la responsabilità di aver creato un danno alla squadra. Rispetto ai penalty precedenti ho anche modificato un po’ la rincorsa ma Laukzemis è stato bravo e magari anche un pizzico fortunato ad aver intuito la traiettoria. Nel secondo poi ho optato per una strategia diversa". Nella fattispecie finta mortifera, portiere che cade con una frazione di secondo di anticipo e a quel punto facile appoggio in rete. Una vittoria che vale davvero tanto oro quanto pesa: "Ci dà ossigeno e aria nuova, oltre a essere fondamentale per il morale. Tutto questo anche per il modo con cui è arrivata, davvero nell’ultima possibilità ma assicuro che è stata voluta e cercata con enorme determinazione". Apprezzabile, oltre a uno stato di forma decisamente buono anche la vostra caparbietà e tenacia nel cercare il successo: "Fattori che almeno con la gestione Bilò ci sono sempre stati. Abbiamo una forte identità che è il frutto di doti tecniche, fisiche ma soprattutto morali. Purtroppo ci è capitato talvolta di staccare la spina e farci del male da soli, ma la compattezza non è mai venuta mano". Per la serie non si può stare mai tranquilli, la vittoria del Sora contro il Teramo e il pareggio in extremis del Roma City a Fermo ha lasciato inalterato il vantaggio sulla zona playout che era e resta a sole tre lunghezze: "Tranquillità è un termine che abbiamo escluso da tempo dal nostro vocabolario. Sappiamo che ogni partita sarà una sofferenza, nel contesto di una classifica che assomiglia alle montagne russe con le sue variabili che dipendono dall’ottenimento o meno di una vittoria o dal subire una sconfitta". Domenica, giusto per non perdere l’abitudine, a Castelfidardo sarà in programma un altro scontro diretto contro un avversario che vi precede di un punto e reduce da 2 sconfitte: "Non fa molta differenza: massimo rispetto per loro ma anche attenzione massima alle nostre cose. Se le facciamo bene, contro di noi, è durissima per tutti".

Andrea Verdolini