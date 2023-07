Recanati, 80enne salvato da familiari e conoscenti: decide di farla finita

Da tempo aveva confessato, alle persone che conosceva, il suo proposito di mettere fine alla sua vita. Purtroppo per il recanatese 80enne, fortemente turbato da una vicenda personale che aveva sconvolto la sua esistenza, non si trattava soltanto di un semplice sfogo o di un disagio momentaneo, ma era animato da reali intenzioni tragiche che lo accompagnavano da qualche tempo. Aveva persino contattato un’impresa funebre del luogo per dare le sue ultime disposizioni e l’altra mattina aveva salutato i dipendenti di un bar, dove spesso si fermava a prendere un caffè, regalando loro una lauta mancia. Poi si è incamminato verso la torre del borgo in attesa che venisse aperta al pubblico come avviene ogni mattina. Sono apparse subito chiare le sue reali intenzioni a chi, incrociandolo, si era intrattenuto con lui a conversare, avvertendo il suo malessere esistenziale. Sono stati così avvertiti i suoi familiari e l’assistente sociale del Comune che lo seguiva da tempo. Alla fine l’uomo è stato convinto a salire in autoambulanza e a farsi ricoverare per recuperare il suo stato di fiducia.