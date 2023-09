"Recanati assente al funerale di Padre Grimaldi: caduta di stile per l'amministrazione"

Non è passata inosservata, giovedì mattina, l’assenza degli amministratori del Comune di Recanati al funerale di Padre Floriano Grimaldi. Nella chiesa dei frati Cappuccini di Montemorello, comunità di cui lo studioso ha fatto parte sino alla sua morte, si sono visti solo i cittadini legati a lui da profonda stima e riconoscenza e i suoi confratelli, compresa la folta delegazione dei Santuario della Santa Casa della Madonna di Loreto dove il frate ha svolto per 50 anni la sua opera di studioso e archivista. Dell’amministrazione, però, non c’era anima viva, né il sindaco o l’assessore alla cultura, né una loro rappresentanza. Una caduta di stile, ma non solo, perché si doveva almeno avvertire la sensibilità di manifestare un segno di gratitudine nei confronti di una persona che ha contribuito a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. Tanto più che Padre Floriano ha redatto l’atto di donazione dei suoi beni, soprattutto libri e documenti, lasciandole alla Diocesi di Macerata con destinazione la Biblioteca Benedettucci di Recanati che è inserita all’interno della Biblioteca Comunale. Negli ultimi anni aveva realizzato anche alcune pubblicazioni su Paolina Leopardi, la famiglia Leopardi e la biografia di Giuseppe Antonio Vogel prete e antiquario. Oltre a parlare fluentemente inglese, tedesco e francese, leggeva i documenti antichi come se fossero lingua attuale.