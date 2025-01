Recanati, brutto ko in casa. I due punti li prende Roseto

Recanati 67 Roseto 88: Marcone ne, Gurini 7, Clementoni 2, Andreani 10, Fontana 8, Semprini Cesari 2, Zomero 13, Sabbatini, Atodiresei ne, Urbutis 14, Ndzie, Magrini 11. All. Di Chiara. ROSETO: Arienti 8, Tusuni, Morigi, Corral 15, Cocciaretto 6, Perella 3, Maretto 17, Bini 10, Cecchetti 13, Minac, Mazzarese 5, Lestini 11. All. Foglietti.

Arbitri: Pratola e Martini. Parziali: 21-25, 20-24, 16-15, 10-24. Progressivi: 21-25, 41-49, 57-64, 67-88.

Recanati è costretta sempre a rincorrere e nell’ultimo quarto alza bandiera bianca con Roseto che con un avvio devastante scava un vantaggio incolmabile e vince la partita. La squadra di casa appare sin dall’inizio in difficoltà contro un avversario molto fisico e che fa registrare ottime percentuali in attacco. I ragazzi di coach Di Chiara fanno fatica in attacco, commettono degli errori dettati pure dalla fretta. Gli abruzzesi giocano meglio, ma alla fine gli avversari limitano i danni andando all’intervallo sul 41-49. La partita è ancora aperta e c’è tempo per ribaltarla. Recanati prova così a mettere in discussione il risultato e l’obiettivo riesce solo in parte accorciando di un punto il distacco registrato all’intervallo, ma gli avversari mantengono fluidità in attacco e puniscono ogni errore dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto il blackout iniziale di Recanati chiude praticamente la partita: Roseto infatti va spesso a canestro a differenza della formazione leopardiana.