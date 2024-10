Recanati cerca l’allungo, derby Attila-Virtus

"Bisogna andare in campo e fare bene, non c’è altro da aggiungere". È di poche parole e anzi bada subito al sodo Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match che i suoi giocatori disputeranno domani (alle 18) in casa della Virtus Civitanova, valevole per la sesta giornata del campionato di serie B Interregionale. Il tecnico dei portorecanatesi cerca di scuotere la sua squadra dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Ozzano e Bramante Pesaro. Invece, la Virtus Civitanova è seconda in classifica a 6 punti, a pari merito con Ozzano, Matelica, Valdiceppo e Pallacanestro Senigalllia. Ed è un team veloce, dinamico e con dei giovani talentuosi come Fofana, Santi, Pavicevic e Odigie. Malgrado ciò, coach Scalabroni non vuole pensare all’avversario, ma solo a quello che dovranno fare i suoi cestisti. "Stiamo lavorando nel modo giusto – aggiunge – e anzi i ragazzi stanno dando il cento per cento e alla fine dovremo riportare quello che di buono facciamo in palestra. Sarà fondamentale l’atteggiamento e lottare su tutti i palloni, con fame e cattiveria agonistica".