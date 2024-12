Recanati: Comune valuta riscatto parcheggi dalla Sis tra costi e problemi tecnici

Il rapporto tra il Comune di Recanati e la società Sis, che gestisce i parcheggi a pagamento, continua a essere travagliato. Il sindaco Pepa non ha mai nascosto l’intenzione di riportare la gestione dei parcheggi in mano pubblica. Tuttavia, il processo si preannuncia lungo e complesso, soprattutto per i costi legati al riscatto della concessione: diversi milioni di euro. Pepa rimane fiducioso di trovare un accordo ragionevole con la Sis.

Prima però, è necessario fare i conti: quanto costerebbe liquidare il project financing in corso? Quanto potrebbero fruttare i parcheggi? Le rate di un eventuale mutuo per coprire l’operazione sarebbero sostenibili grazie ai ricavi? Se i numeri confermassero la fattibilità economica, il Comune potrebbe chiudere l’accordo senza indebitamenti eccessivi.

Nel frattempo, la Sis si trova a fronteggiare un problema tecnico che ha scatenato polemiche. Dal 21 agosto – la serata del concerto di Edoardo Bennato durante Lunaria – una delle due sbarre all’uscita del parcheggio del Centro Città è fuori uso. Quella sera, con la città piena di spettatori e il parcheggio al completo, il sistema di deflusso è andato in tilt. Per permettere l’uscita delle auto, vista l’assenza del servizio tecnico della Sis, si è dovuto forzare la sbarra, che da allora non è stata mai riparata.

La situazione ha attirato le critiche dell’opposizione, che accusa non solo la Sis per la lentezza dell’intervento, ma anche l’amministrazione per non aver sollecitato una soluzione. Dal canto suo, l’amministrazione ribadisce che la responsabilità della riparazione spetta alla Sis. Inoltre, il Comune ricorda che la giunta, fin dal suo insediamento, ha avviato un confronto con la società, mettendola in mora già all’indomani del concerto di Bennato.