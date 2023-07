Recanati, Concerto a Tutto Volume, Ospiti dell'Hotel Costretti a Fare le Valigie

Stavano per fare le valigie ed andarsene in una struttura più tranquilla e lontana dai rumori, alcuni ospiti di un hotel in pieno centro storico a Recanati, che si sono trovati a vivere una serata da incubo insieme anche ai residenti che orbitano intorno all’area dei giardini pubblici. Il motivo è che venerdì sera, in un locale posto all’interno dell’area verde, era in corso un concerto con le casse a tutto volume tanto da far tremare i vetri delle finestre. Il titolare dell’albergo ha anche telefonato al sindaco per lamentare il mancato rispetto nei confronti di una struttura recettiva che ospita clienti che vengono a Recanati e non hanno certo l’obbligo di andare a riposare dopo la mezzanotte, quando si sono azzerati i decibel. Un residente ha confessato che ad un "certo punto ho dovuto spegnare la televisione perché non riuscivo ad ascoltare nulla di quello che dicevano malgrado avessi chiuso le finestre. Potete avere un’idea a quale volume veniva diffusa la musica". Non è la prima volta che ciò accade e non si può neppure dire che ci sia poca tolleranza da parte dei cittadini e del titolare della struttura alberghiera perché obiettivamente venerdì sera si sono superati i limiti del rispetto degli altri. C’è chi ha preso anche l’iniziativa di avviare una raccolta di firme per protestare ed indurre l’amministrazione comunale ad intervenire per far rispettare almeno il piano di zonizzazione acustica che nel centro storico prevede un limite molto basso.