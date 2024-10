Recanati dà spettacolo. Sbanca Roseto e allunga in vetta

Roseto Basket

76

Recanati

83

: Arienti 8, Caprara ne, Morigi ne, Corral 11, Cocciaretto 4, Perella 3, Maretto 15, Bini 4, Minac ne, Mazzarese 16, Lestini 15. All. Castorina.

PALLACANESTRO RECANATI: Marcone, Clementoni 3, Andreani 8, Semprini Cesari, Zomero 2, Sabbatini 6, Atodiresei ne, Urbutis 29, Pozzetti 24, Ndzie, Magrini 9. All. Di Chiara.

Parziali: 17-30, 38-43, 54-59, 76-83.

Recanati non lascia scampo. La formazione leopardiana gioca una partita di grande livello sul campo di Roseto e conquista due punti pesantissimi, che la portano a 10 punti, sempre in vetta alla classifica. Un match dai due volti quello che si è giocato sul campo della formazione abruzzese. I ragazzi di Di Chiara partono fortissimo nei primi 10 minuti di gioco e scappano sul 17-30. Ma Roseto non ci sa e nel secondo quarto prova a rientrare. A metà partita il punteggio è 38-43. Recanati lotta anche nel terzo quarto, senza però riuscire a mettere le mani sul match. Negli ultimi 10 di gioco però arriva la spalla definitiva al match di Uburtis (foto) e Pozzetti che trascinano Recanati al successo per 76-83.