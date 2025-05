Recanati e Gigli protagonisti al concorso di musica in Georgia

Recanati con Beniamino Gigli è stata la protagonista internazionale al concorso di musica classica che si è tenuto nei giorni scorsi a Tbilisi in Georgia. "È con grande orgoglio – ha sottolineato l’assessore alla cultura Ettore Pelati – che il Comune di Recanati ha partecipato e un plauso va all’Associazione di Musica Classica di Tbilisi, in particolare alla direttrice dell’accademia di Tbilisi, Meko Kavtaradze, e alla Professoressa Manana Iordanishvili, che ha organizzato il concerto in collaborazione con l’associazione Gigli di Recanati. Un evento che ha saputo unire culture e tradizioni musicali, costruendo un vero e proprio ponte culturale tra la Georgia e l’Italia". A rappresentare Recanati, città natale di Beniamino Gigli, erano presenti, oltre all’assessore, anche il presidente dell’associazione Gigli Recanati Pierluca Trucchia e il direttore artistico della Civica Scuola di Musica "Beniamino Gigli", Ermanno Beccacece. Il festival si è al Merab Berdzenishvili International Cultural Center "Muse" e ha visto la partecipazione di circa 70 giovani musicisti, provenienti da scuole e conservatori georgiani, che si sono esibiti davanti a una giuria internazionale. Tra i membri della giuria, anche esperti georgiani come la professoressa Nino Katamadze. Per decisione della giuria, due partecipanti si sono aggiudicati ex aequo il gran premio, ricevendo non solo un premio in denaro ma anche un invito ufficiale a partecipare al festival in Italia, nell’ambito delle attività promosse dall’associazione Beniamino Gigli. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’Ambasciatore italiano in Georgia, Massimiliano D’Antuono. In un’ottica di continuità, è già previsto per giugno l’arrivo in Italia di una delegazione dell’accademia di Musica Classica di Tbilisi che terrà una serie di concerti a Recanati.