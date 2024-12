Recanati e Loreto non sbagliano, Senigallia e Virtus ko

SENIGALLIA

67

OZZANO

73

GOLDENGAS SENIGALLIA: Perna, Venga 15, Clementi 10, Giacomini 11, Maiolatesi 9, Tamboura, Druda ne, P.Sablich ne, Arceci 2, Gentili ne, Landoni 10, Giampieri 10. All. Petitto

FLYING BALLS: OZZANO: Myers 13, Torreggiani 5, Zani ne, Ranitovic 15, Domenichelli 5, Ranuzzi 17, Tibs 3, Cortese 9, Balducci 2, Piazza 4, Baggi. All. Lolli

Arbitri: Sperandini di Corridonia e Martini di Mosciano

Parziali: 9-27 24-43 47-65 67-73

SENIGALLIA

Ozzano, sulla carta più forte per talento, esperienza e profondità all’inizio domina, poi nel finale trema contro una Goldengas giovane e incerottata come ormai da molte settimane, ma alla fine prevale 67-73. Al PalaPanzini si assiste a un match sempre condotto dagli ospiti, che si confermano in testa: Ozzano dilaga da subito su una Goldengas che ripresenta in panchina Pietro Sablich e Druda, ma senza schierarli, mentre Giovanni Sablich resta in tribuna ancora alle prese con un infortunio che lo terrà fuori per mesi, poi nel finale rischia di farsi rimontare per l’orgoglioso rientro senigalliese. Cortese, Ranuzzi e il figlio d’arte Joel Myers fanno la voce grossa già nel primo periodo in cui Ozzano tocca subito il +20 sul 7-27 prima di chiudere 9-27. Il copione non cambia nel secondo, a metà del quale Ozzano ha doppiato i locali sul 16-32 prima di superare di nuovo le 20 lunghezze di margine in una partita che continua a non esserci. Alla pausa Ozzano conduce 24-43. Dopo la sosta ospiti sempre saldamente avanti anche se il terzo periodo dei biancorossi è positivo (23-22) specie a livello offensivo: al 30’ capolista in vantaggio 47-65. Senigallia parte bene pure nel parziale conclusivo e con Giampieri torna a -11 al 35’ (56-67): brutto l’ultimo parziale ozzanese con la Goldengas che si spinge al -7 (63-70) ma ormai mancano meno di 3 minuti dalla fine. Brividi però perché Maiolatesi firma il -3 al 39’ (67-70), poi però Piazza ridà definitivamente fiato agli emiliani.

Andrea Pongetti