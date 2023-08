"RECANATI: FdI attacca Bravi e Mariani su onestà intellettuale"

L’attacco dell’amministrazione comunale di Recanati, affidato a un comunicato dopo l’incontro del sindaco Antonio Bravi con la direttrice dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi, contro la giunta regionale Acquaroli-Saltamartini in fatto di servizi sanitari a Recanati, ha scatenato la reazione del gruppo politico di Fratelli d’Italia. Da quello che si è appreso in città anche i medici di famiglia non avrebbero affatto gradito il contenuto della nota di palazzo, dove vengono tirati in ballo per presidiare a turno il Punto di Primo Intervento nei giorni feriali. Anche fra di loro c’è tanta rabbia e promettono che presto si faranno sentire.

Chi invece ha già parlato è Fratelli d’Italia: "Le dichiarazioni del sindaco Antonio Bravi e della consigliera con delega alla Sanità Antonella Mariani – afferma il gruppo di minoranza – fanno semplicemente impallidire di fronte alla pochezza, all’inconsistenza e alla mancanza di onestà intellettuale. Si pretende che in tre anni vi sia la panacea a tutti i mali prodotti negli ultimi 30 anni di amministrazione della sinistra e di quel Pd che oggi va a braccetto con Bravi, provocando pure qualche malumore nella giunta che tace e fa finta di non vedere. Dove erano Antonio Bravi (all’epoca vicesindaco) e Antonella Mariani (all’epoca consigliere con delega alla Sanità) quando la Regione a guida Pd smantellava l’Ospedale di Recanati? Dove sono stati in tutti gli anni successivi quando il colore politico di Comune, Regione e Stato era lo stesso? Questo tentativo squallido di scarica barile sulla giunta di Francesco Acquaroli, che si è trovato una situazione sanitaria disastrosa e che solo col tempo potrà avere una svolta concreta, è mera campagna elettorale fatta sulla pelle dei cittadini che attendono risposte concrete, non lamentele sterili". L’impegno, conclude il gruppo politico di Fratelli d’Italia, "è quello di far sentire tutto il loro peso politico nel governo della Regione facendosi ascoltare sui tavoli decisionali per migliorare l’offerta sanitaria nel territorio".

Asterio Tubaldi