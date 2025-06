RECANATI Folle aggressione. Baby bulli contro un 88enne

Un’aggressione brutale e immotivata ha sconvolto la vita di Alberto Latini, 88 anni, residente in una zona isolata del centro storico di Recanati. L’anziano è stato assalito da due minorenni: "Mi hanno aggredito in due, senza alcun motivo, mentre una ragazza, che assisteva alla scena, teneva al guinzaglio il suo cane – il racconto di Latini – Mi hanno preso a pugni e buttato a terra. Ho riportato tre punti all’occhio destro, tagli al volto e un trauma cranico facciale e sono finito in ospedale. Non potevo difendermi, ho anche problemi alla spalla", L’episodio è avvenuto davanti a casa, dove da tempo un gruppo di giovani, minorenne, si raduna sotto l’impalcatura del palazzo, disturbando e danneggiando la proprietà dell’uomo. Nonostante le sue pacate richieste di rispetto, i comportamenti sono degenerati fino all’aggressione. All’aggressione era presente anche la moglie, Elisa Gusmini, che è intervenuta con la sua racchetta da passeggio per difendere il marito, colpendo uno degli aggressori. Solo allora i due si sono allontanati, affermando che "avevano finito quello che avevano cominciato". La coppia vive ora nel terrore, ostaggio della violenza gratuita di ragazzi già noti alle forze dell’ordine, come confermato dal riconoscimento fotografico effettuato da Latini dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri. Non si tratta di un episodio isolato: lo stesso gruppo avrebbe lanciato un mattone contro una finestra e staccato una traversa del ponteggio, facendo piombare un pezzo nella finestra del bagno.