Recanati, Inaugurata Piazzale Monaldo Casagrande in Onore di un Eroe del Novecento

Da ieri nella toponomastica cittadina esiste anche piazzale Monaldo Casagrande e si trova nell’area dietro all’I.I.S. Mattei, di fronte al Civico cimitero, all’incrocio tra via Cupa Madonna di Varano e via Ceccaroni. La cerimonia è avvenuta in occasione della ricorrenza della Rivolta dei Bersaglieri dell’XI Reggimento di Ancona che, guidati dal recanatese Monaldo Casagrande il 26 giugno 1920, si rifiutarono di partire per la guerra in Albania dando un contributo significativo al movimento nazionale per il ritiro delle truppe di occupazione all’insegna della parola d’ordine "Via Da Valona!". Fu la prima ribellione di soldati dell’esercito italiano che ottenne il risultato e la più importante dopo la Rivoluzione d’ottobre. "Con questa intitolazione celebriamo il grande coraggio del nostro concittadino – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi –. Un dovuto riconoscimento a un personaggio che ha messo a rischio la sua vita per difendere e tutelare la pace e che ha pagato a caro prezzo con la persecuzione e con l’esilio". Alla cerimonia, oltre ad alcuni parenti di Casagrande, era presente anche il consigliere comunale del Pd Andrea Marinelli che di questo personaggio storico, dopo approfondite ricerche, ne ha curato la biografia. "Si tratta – sottolinea Marinelli – di un giusto tributo dell’amministrazione comunale a un eroe del Novecento che ha difeso la pace e i principi di solidarietà sociale".