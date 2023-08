"Recanati insolita: scopri la città con Lorenzo Lotto"

Dopo il grande successo di pubblico riscontrato nelle prime 4 uscite, ripartono da venerdì gli appuntamenti serali di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Operatori Turistici, Università d’Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti di Recanati (Uniper) e circuito museale "Infinito Recanati", e dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note del centro di Recanati. Si riprende con l’itinerario "Tra i mercanti, Lorenzo Lotto e il ghetto ebraico" in una passeggiata al chiaro di luna, in compagnia delle guide Stefania Caporalini e Chiarenza Gentili Mattioli si potranno visitare i capolavori lotteschi, ospitati a Villa Colloredo Mels, e a seguire Campo dei Fiori, Vicolo dell’Achilla, Monte Volpino, l’antico ghetto ebraico, vicolo Impiccolati per terminare all’esterno della Loggia dei Mercanti e di Santa Maria dei Mercanti: presente anche lo storico Marco Moroni. Il ritrovo è fissato alle 21 al Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Costo di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: 071.981471.