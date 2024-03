"Recanati insolita". Successo per i tour alla scoperta della città

Archiviata, per ora, la prima edizione invernale di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate alla scoperta di alcune delle zone meno note della città. L’iniziativa ha fatto registrare una media di circa 70 utenti a uscita, con punte di oltre cento. Ora l’attenzione è per l’apertura di sabato del nuovo allestimento delle opere lottesche al Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Nel pomeriggio l’associazione Aps Quam Pulchra Es proporrà un concerto/spettacolo per accompagnare il pubblico del museo.