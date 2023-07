"RECANATI: La ZTL Estiva è da Abolire - UdC e Costituente Popolare"

"La ztl istituita per il periodo estivo nel centro storico di Recanati non ha alcun senso ed è solo una misura dettata da fanatismo ideologico. Per cui, se andremo al governo, la aboliremo o la semplificheremo di molto". In sintesi questo è il pensiero sferzante e critico espresso dai gruppi politici UdC e Costituente Popolare Recanati sulla istituzione della ztl estiva. "Il problema di sempre con questa sinistra – scrivono Tania Brizi, Dario Ragni e Simone Marconi, referenti delle due formazioni politiche – è quello di pensare di imporre il loro paradiso su questa terra, il peccato sta nel fatto che il loro paradiso spesso diventa un inferno o, quando va bene, un purgatorio". I veri eroi, secondo Udc e Costituente Popolare, sono i commercianti e quanti hanno cercato tenacemente negli anni di mantenere un’attività nel centro storico e che si sono dovuti alla fine arrendere alla desertificazione. "A Macerata la quasi totale cancellazione della ztl non sembra abbia portato grandi danni, ridestando invece un po’ di interesse nella frequentazione del centro storico". Una volta – ricordano le due formazioni politiche – le vie del centro storico erano piene di attività commerciali e di servizi erogati da banche e professionisti, medici in testa, che, con il tempo, si sono trasferiti in massa nelle zone periferiche della città. "Per questo la ztl non serve a molto".