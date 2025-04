"Recanati medioevale" piace. Già al lavoro per l’anno prossimo

Buona la prima e già al lavoro per l’edizione del prossimo anno di "Recanati medioevale, fra dame e messeri, archi e frecce". Tutto il centro storico della città leopardiana ha mostrato un insolito, ma colorato volto, grazie al Corteo storico che ha visto sfilare la Giunta al completo in abiti medievali mentre via Cavour e il teatro Persiani ospitavano un ricco mercato medievale e il mercato delle pulci.

"Abbiamo avuto il grande onore di ospitare il Torneo della Marca e i tantissimi arcieri che si sono riuniti nella nostra città per praticare la nobile arte del tiro con l’arco storico – dice il sindaco– . Occasioni come questa sono importanti per valorizzare la nostra città. L’evento è stato il prologo di un percorso che porterà alla formazione di un tavolo tecnico, costituito da storici, studiosi e appassionati, con l’obiettivo di organizzare, il prossimo anno, nuove giornate a carattere storico-rievocativo e consegnare così uno spaccato dell’evoluzione nel tempo della nostra città".

Si è conclusa, quindi, la 19° edizione del torneo della Marca che ha visto in città sfidarsi circa 250 arcieri appartenenti alle federazioni di tiro con l’arco di tutte le Marche. Il torneo ha visto trionfare la ‘Compagnia Arcieri di Azzolino’ di Grottazzolina.