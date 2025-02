Recanati mette il turbo. Battuta la capolista

recanati

72

carver roma

67

RECANATI: Marcone ne, Clementoni 3, Gurini 2, Andreani 10, Semprini Cesari 4, Zomero 3, Sabbatini 4, Urbutis 13, Pozzetti 22, Ndzie ne, Crucianelli ne, Magrini 11. All. Di Chiara.

CARVER ROMA: Di Bello 3, Scianaro 11, Maiolo, Vitale, Lucarelli 7, Martino 16, Benincasa 8, Galli 16, Pagnanelli 6, Pizziconi ne. Arbitri: Resca di Cento e Boudrika di Conselice.

Parziali: 18-18, 13-15, 15-18, 26-16. Progressivi: 18-18, 31-33, 46-51, 72-67.

RECANATI

Parte con il piede giusto Recanati nei Play In Gold, battuta la capolista Carver Roma al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Il primo quarto si sviluppa punto a punto e finisce in parità (18-18) con le squadre che si dimostrano organizzate e rendono difficile la vita ai giocatori nella fase offensiva. E anche per questo equilibrio la partita stenta a decollare, ma si mantiene sempre molto interessante. Nel terzo quarto i capitolini si fanno apprezzare portandosi anche a +8 mentre i locali non riescono a trovare il canestro. Arbusti e Pozzetti si caricano la squadra nel momento più difficile. Nell’ultimo quarto Roma è avanti di 5 punti, Recanati tenta il tutto per tutto e mette sul piatto della bilancia l’esperienza dei suoi elementi con Andreani che sa farsi valere in regia e Pozzetti si fa sentire in attacco (22 punti in gara). Alla fine Recanati si assicura una vittoria pesante.