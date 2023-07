Recanati, nasce una Comunità Energetica per ridurre emissioni di gas serra

Al via la costituzione a Recanati di una comunità energetica con l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di alcuni edifici comunali del centro storico. Il progetto ha registrato già un grande interesse dei cittadini che hanno partecipato dell’incontro pubblico organizzato dal Comune dove l’ingegnere Andrea Migliozzi, Project Manager Astea Energia e addetto Sgr Efficienza energetica, ha spiegato nel dettaglio il suo funzionamento. "Un nuovo modello di produzione di energia, ma anche di partecipazione e condivisione fra i cittadini, una soluzione moderna per ridurre le emissioni di gas serra e il costo dell’energia stessa", ha sottolineato il sindaco Antonio Bravi. L’obiettivo è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali all’intera città. Leonardo Cavalieri della Mac Srl, azienda che collabora con il Comune nel progetto Smart Land, ha relazionato su come, attraverso la costituzione di una comunità energetica, i cittadini andranno a cambiare anche i modelli di consumo dell’energia. "La produzione che si potrà raggiungere è di circa 580 Kw e potrà essere utilizzata per l’autoconsumo da parte delle utenze comunali e di tante famiglie e piccole medie imprese che vorranno associarsi", ha spiegato l’assessore all’Ambiente Michele Moretti. Compartecipe dell’ideazione e della programmazione del modello di Cer. proposto dal Comune, l’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini.

Antonio Tubaldi