Recanati, raccolta fondi della Società operaia per i bambini afghani

Il nuovo anno della Società operaia maschile e femminile di Recanati, tra le più antiche del territorio vantando origine nel 1864, si apre nel segno della solidarietà. Il giorno della Befana, infatti, si è svolta una grande tombolata benefica con ricchissimi premi, grazie alla generosità di commercianti e imprenditori del territorio, a cui hanno partecipato numerosi soci. Lo scopo della tombolata e del momento conviviale è stato sostenere la raccolta fondi per i bambini afghani e i soldi raccolti saranno inviati alla Cri e al referente a Kabul Alberto Cairo, medico e fisioterapista, per rispondere ai bisogni di quei bambini, soprattutto con lo scopo di realizzare protesi artesiche. Inoltre l’associazione ha aderito alla colletta antispreco alimentare promossa dal Comune mettendo a disposizione la propria sede, a fianco dell’ingresso principale di Villa Colloredo, per la raccolta del materiale che è stato poi consegnato da Francesca Simonacci (in rappresentanza del direttivo) alla Croce Gialla per poi essere destinati alle famiglie bisognose. Nei prossimi giorni la Società operaia lancerà una nuova iniziativa solidale a favore delle donne.