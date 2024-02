Recanati regina della Bit. Luci su belcanto e identità

di Antonio Tubaldi

Recanati, città dell’Infinito, ricca d’arte e di cultura, protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano su invito della Regione Marche con un talk show condotto da Alvin Crescini che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e marchigiani nel mondo, Andrea Maria Antonini. "In occasione del 2024, anno dichiarato del Turismo delle Radici – spiega l’assessore al Turismo Rita Soccio – abbiamo deciso di promuovere il nostro Museo dell’emigrazione marchigiana oltre al nuovo allestimento del museo dedicato al grande tenore Beniamino Gigli per un turismo inclusivo e accessibile a tutti e infine Recanati come favoloso set cinematografico che in questi ultimi mesi ha visto ben tre produzioni nazionali e internazionali. Negli anni, abbiamo lavorato per costruire un brand Recanati forte e riconoscibile, posizionandolo come un’eccellenza nella regione delle Marche, grazie alla pacificazione con gli Enti culturali pubblici e privati come Casa Leopardi, Fai, Centro Nazionale Studi Leopardiani. Inoltre, abbiamo sostenuto e creduto nelle numerose associazioni culturali e turistiche del territorio".

Tre sono stati i grandi film girati nel 2023 nel borgo recanatese: InFiniti del produttore Michele Calì, Leopardi & Co con la partecipazione del Premio Oscar Whoopi Goldberg, e la star internazionale Jeremy Irvine e la mini serie per Rai 1 Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta diretta da Sergio Rubini. È stato quindi, presentato il riallestimento del Museo Beniamino Gigli con l’abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma anche sensoriali e cognitive, grazie anche alla collaborazione con il Museo Omero di Ancona, uno dei pochi musei tattili al mondo. Infine riflettori puntati sul Museo dell’emigrazione marchigiana (Mema), l’unico nelle Marche, dedicato a tutti i marchigiani, circa settecentomila, che tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, oppressi da condizioni di estrema povertà, hanno deciso di abbandonare la loro terra d’origine per dirigersi verso un luogo sconosciuto alla ricerca di fortuna. Nel 2021 è stato firmato un protocollo d’intesa con Genova per la collaborazione tra i due rispettivi Musei dell’emigrazione. Purtroppo non si sa nulla, invece, di "Terre d’oltre" la realtà associativa che coinvolge tre Comuni, Recanati, Loreto e Porto Recanati, il cui protocollo d’intesa venne firmato il 22 maggio del 2022. Da allora non si è dato conto dei risultati conseguiti e se è ancora operativa. Obiettivo, come si ricorderà era quello di costituire una rete comune tra cultura enogastronomia e spiritualità.