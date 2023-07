Recanati ricorda Giacomo Brodolini, corona di fiori e laboratori per i giovani

Recanati celebra oggi Giacomo Brodolini, Ministro del lavoro del secolo scorso. Alle 11 davanti alla sua tomba al cimitero sarà deposta una corona di fiori in occasione della ricorrenza della sua scomparsa avvenuta l’11 luglio del 1969. Accanto all’amministrazione, saranno presenti i sindacati confederali, gli appartenenti al partito socialista e alcuni familiari. Voluti dal Comune e progettati in collaborazione con l’Università di Macerata, lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio sono in programma i laboratori rivolti a giovani tra i 16 e i 25 anni, alla scoperta delle proprie competenze per orientarsi tra studio e lavoro.