Recanati sale in vetta. Ko per Matelica, Senigallia e Civitanova

Svethia Recanati

80

Loreto Pesaro

73

RECANATI: Marcone ne, Gurini 11, Clementoni 7, Andreani 4, Fontana 7, Semprini Cesari, Zomero 9, Sabbatini, Urbutis 19, Kossowski ne, Pozzetti 9, Magrini 14. All. Di Chiara.

LORETO PESARO: Delfino 11, Cevolini, Battisti 2, Cipriani 8, Tognacci 5, Santucci 22, Aglio 7, Broglia 7, Gulini 11, Jareci ne. All. Ceccarelli.

Arbitri: Giardini e Pompei.

Parziali: 23-16, 24-17, 13-23, 20-17.

RECANATI

Recanati vince lo scontro diretto con Loreto Pesaro e l’acciuffa in vetta dove ci sono pure Matelica e Ozzano. Nel secondo quarto break importante di Recanati che si porta a +20 con le triple di Zomero. Nel terzo quarto i pesaresi difendono con più intensità e aumentano la percentuale in attacco, Recanati fa fatica a muovere la palla e salgono in cattedra Urbutis e Andreani, al rientro, in cabina di regia. Gli ultimi 10 minuti sono combattutissimi e Recanati resiste al tentativo di rimonta con Gurini che all’ultimo trova una bomba.