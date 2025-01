Recanati sfida il nuovo Roseto di Foglietti: "C’è bisogno della nostra migliore versione"

"Dovremo essere abili a scoprire durante la gara gli attuali equilibri di Roseto apportati dal nuovo tecnico Foglietti". Luca Di Chiara, coach di Recanati, pensa alla gara di domani alle 18, settima giornata di ritorno della B Interregionale. "Gli abruzzesi – aggiunge – hanno cambiato guida tecnica, poi hanno disputato una gara e dopo c’è stata la sosta". I leopardiani non avranno punti di riferimento con la gara d’andata. "Ecco perché dico che Roseto è un’incognita e in queste circostanze dovremo essere più concentrati su noi stessi, a fare meglio di quanto facciamo di solito. Dovranno essere ottimali l’approccio e l’aspetto mentale". La pausa è stata utile per una serie di motivi. "Per staccare dai tanti impegni, per rigenerare le forze in vista del rush finale della prima fase", spiega l’allenatore leopardiano. Ma adesso ci si rituffa nel campionato con la massima attenzione, perché a volte non mancano le sorprese alla ripresa dopo la sosta. "Noi – conclude Di Chiara – dobbiamo pensare solo a fare la nostra migliore prestazione avendo sempre il massimo rispetto verso qualsiasi avversario. Domani – conclude – dovremo provare solo a dare la nostra migliore versione di noi".