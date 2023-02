Recarsi dalle frazioni al centro: bus navetta gratuito per gli over 60

Prenderà il via lunedì e sarà attivo fino a giovedì 31 agosto il servizio di bus navetta per collegare le frazioni di San Claudio, Colbuccaro, zona industriale e il rione Beati-Grazie al centro storico di Corridonia. Ne potranno usufruire, tra le ore 9.30 e le 12, i cittadini over 60 che, per finalità sociali, devono raggiungere centro storico, cimitero, distretto sanitario, studi medici e supermercati del circondario. Tale servizio sarà erogato gratuitamente a seguito dell’offerta migliorativa della ditta aggiudicatrice dell’appalto della gara dei trasporti scolastici e servizi complementari, effettuata nel 2018 con scadenza il 31 agosto dell’anno in corso. Un lavoro portato avanti dal vicesindaco e assessore con delega ai Servizi sociali, Nelia Calvigioni, ed iniziato subito dopo l’insediamento della nuova Amministrazione attraverso un confronto con uffici e ditta aggiudicatrice, così si è dato il via ad un percorso per attivare quanto era previsto nell’offerta migliorativa del servizio offerto nel 2018 per un trasporto sociale. Da evidenziare che l’attivazione delle nuove tratte non comporta alcun onere per l’Ente, come stabilito dalla delibera della Giunta comunale numero 199 dello scorso 13 dicembre (punti di raccolta ed orari di partenza sono consultabili anche sul sito istituzionale del Comune). "Ringrazio l’impegno di tutti gli uffici comunali, Servizi sociali e Polizia municipale per il risultato ottenuto – ha affermato il vicesindaco Calvigioni -. Sarà un banco di prova per valutare le esigenze del territorio tramite questo servizio di trasporto offerto gratuitamente fino ad agosto 2023. Alla scadenza, dovremo valutare tutte le esigenze e criticità riscontrate, dopodiché trovare altre soluzioni utili per offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto pubblico senza gravare sul bilancio comunale – ha chiosato Calvigioni - nella consapevolezza che si sono persi quasi 5 anni dal 2018 ad oggi della gratuita offerta nella gara". Il servizio non sarà attivo nei giorni festivi e potrebbe subire delle modifiche durante il periodo pasquale, estivo e nel mese di agosto.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali allo 0733.439909 o inviare un’e-mail all’indirizzo: [email protected]

Diego Pierluigi