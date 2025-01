Recine a Milano, addio al Giappone

Non è ancora ufficiale ma è come se lo fosse: Francesco Recine tornerà in Italia. Lo schiacciatore, in questa stagione emigrato a suon di yen in Giappone, diventerà un nuovo giocatore di Milano. Il mercato è davvero partito in Italia e all’estero, ogni anno sempre prima e appunto è certo che il quasi 26 enne (compirà gli anni a febbraio) lascerà Nishima, città nipponica dove al momento indossa la maglia dei Toray Arrows. Il figlio di Stefano, per anni direttore sportivo della Lube, la scorsa estate aveva firmato un accordo 1+1, cioè con opzione per restare una seconda stagione in Giappone, ma ha espresso la volontà di tornare in SuperLega e Milano ha già l’accordo con lui. Potrebbe invece fare il viaggio opposto un suo compagno quando era a Piacenza, il forte alzatore Brizard. Il regista della Francia bi-campione olimpica pare lascerà l’Emilia a giugno e si accaserà alla Bluteon Osaka.

an. sc.