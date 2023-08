Recinzione dell’area inquinata, sistemata la rete di plastica

È stata sistemata la recinzione che protegge il tratto di spiaggia inquinato sul litorale sud, a ridosso dell’impianto del Tiro a Volo. Fino a qualche giorno fa la rete di plastica arancione era adagiata sulla sabbia (non è la prima volta) e dopo le segnalazioni e la pubblicazione delle foto anche su queste colonne il Comune è intervenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza, come da disposizioni dell’ordinanza emessa da Palazzo Sforza il 7 giugno scorso. Un documento che impone il divieto di accesso sulla spiaggia (nel perimetro delle due zone recintate), e che impone anche il divieto di stendersi a terra e di avere qualunque contatto con il terreno su tutta l’area che costeggia la pista ciclabile del fiume Chienti. È una zona abbastanza vasta quella risultata contaminata da sostanze cancerogene, rilevate da sondaggi effettuati dal geologo Luciano Taddei su incarico del Comune di Civitanova. Quella relazione evidenziò una contaminazione diffusa e pericolosa per la salute. I risultati sono contenuti in una corposa relazione consegnata a Palazzo Sforza nel gennaio scorso e solo a giugno l’amministrazione ha emesso l’ordinanza a tutela della sicurezza dei cittadini con la conseguente istallazione dei divieti nella zona inquinata. Una situazione che ha creato fastidi nella minoranza e anche in una fetta di popolazione, con la nascita di un comitato cittadino.