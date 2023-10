Recital ispirato alla Traviata all’auditorium della scuola ’Gigli’

Appuntamento questa sera alle ore 21,15 all’auditorium della Scuola civica di musica Beniamino Gigli (piazzale Foschi) con lo spettacolo "Giorgio Germont. La mia verità", un recital ispirato alla Traviata di Giuseppe Verdi. L’evento è nell’ambito della rassegna itinerante "Storie d’opera. Compositori, personaggi, cantanti, racconti di musica e musicisti" organizzata dall’Associazione Amici della lirica Franco Corelli, in collaborazione con VillaInCanto, per la direzione artistica dell’attoredoppiatore Luca Violini (nella foto) e dello sceneggiatore Paolo Logli. Giorgio Germont è il padre di Alfredo, amato da Violetta in un’opera immortale, la Traviata. Costretto, dallo spirito del secolo, ma anche dagli intenti ironici dell’autore, che vuole stigmatizzare il perbenismo borghese, ad essere gretto e senza cuore. In questo monologo finalmente Giorgio Germont dice la sua verità: "Ma io, cosa dovevo fare?" si chiede esasperato dal destino che il suo creatore gli ha scritto. Che doveva fare se vedeva suo figlio andare a convivere con quella che non aveva mai fatto mistero di essere una cortigiana, nel cui salotto si avvicendavano uomini della bella società? La voce di Germont è di Luca Violini che è accompagnato al pianoforte da Riccardo Serenelli. Gli altri interpreti sono Alfredo: Rosolino Cardile (Tenore), Violetta: Giorgia Paci (Soprano), Drammaturgia: Paolo Logli, Disegno del suono e delle luci: Riccardo Vitali. Regia: Luca Violini. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro intero. Per info e prenotazioni: 320.5623974.

Antonio Tubaldi